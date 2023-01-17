ВСУ: РФ ударила по Киеву из Брянской области ракетами С-400. Они летят на более чем 200 км

Россияне 14 января ударили по Киеву ракетами комплекса С-400 с территории Брянской области РФ. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире 5 канала.

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По его словам, комплексы С-300 и С-400, которыми оккупанты стали бить по наземным целям, лучше всего уничтожать на местах пусков.

Он отметил, что внимание граждан за этими комплексам появилось после ударов по столице 14 января, однако вся прифронтовая зона уже полгода как под ударом данного типа вооружения.

Игнат заявил, что захватчики ударили с нового направления — из Брянской области РФ.

"Комплекс С-400 бьет на более чем 200 км. Надо осуществлять мероприятия по противодействию. Соответствующие шаги уже сделаны", — заявил спикер ВС.

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Дмитро Гриниченко

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