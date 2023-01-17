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ВСУ: РФ ударила по Киеву из Брянской области ракетами С-400. Они летят на более чем 200 км

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 20:37
ВСУ: РФ ударила по Киеву из Брянской области ракетами С-400. Они летят на более чем 200 км - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Россияне 14 января ударили по Киеву ракетами комплекса С-400 с территории Брянской области РФ. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире 5 канала

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По его словам, комплексы С-300 и С-400, которыми оккупанты стали бить по наземным целям, лучше всего уничтожать на местах пусков. 

Он отметил, что внимание граждан за этими комплексам появилось после ударов по столице 14 января, однако вся прифронтовая зона уже полгода как под ударом данного типа вооружения. 

Игнат заявил, что захватчики ударили с нового направления — из Брянской области РФ. 

"Комплекс С-400 бьет на более чем 200 км. Надо осуществлять мероприятия по противодействию. Соответствующие шаги уже сделаны", — заявил спикер ВС.

Читайте также: Ракеты по Киеву запускали с севера, они летели по баллистической траектории — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война киев ракетный удар С-300 обстрелы с-400 воздушные силы брянская область Юрий Игнат
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