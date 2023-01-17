ВСУ: РФ ударила по Киеву из Брянской области ракетами С-400. Они летят на более чем 200 км
Россияне 14 января ударили по Киеву ракетами комплекса С-400 с территории Брянской области РФ. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире 5 канала.
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По его словам, комплексы С-300 и С-400, которыми оккупанты стали бить по наземным целям, лучше всего уничтожать на местах пусков.
Он отметил, что внимание граждан за этими комплексам появилось после ударов по столице 14 января, однако вся прифронтовая зона уже полгода как под ударом данного типа вооружения.
Игнат заявил, что захватчики ударили с нового направления — из Брянской области РФ.
"Комплекс С-400 бьет на более чем 200 км. Надо осуществлять мероприятия по противодействию. Соответствующие шаги уже сделаны", — заявил спикер ВС.
- 4 января армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.
- Также оккупанты нанесли удар по жилой застройке в Киевской области.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия ударила по Киеву из зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", или более привычного по войне С-300.
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