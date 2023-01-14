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Россия нанесла ракетный удар по Киеву — атаковали объекты критической инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 09:52
Россия нанесла ракетный удар по Киеву — атаковали объекты критической инфраструктуры - Фото
Крылатая ракета (Фото: ВК "Центр)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Около 09:35 в столице прогремел ряд взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.

В КГВА заявили, что россияне устроили ракетную атаку на Киев и призвали граждан не выходить из укрытий.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что под удар попали объекты критической инфраструктуры. 

Городской голова Виталий Кличко написал, что взрыв произошел в Днепровском районе — на место направляются все службы.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких атак, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Смотрите также: Последствия прилета ракет в подстанцию: Укрэнерго показало видео сгоревшего трансформатора

Дмитро Гриниченко
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обстрел война киев ракетный удар виталий кличко Кирилл Тимошенко критическая инфраструктура
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