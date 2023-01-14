Россия нанесла ракетный удар по Киеву — атаковали объекты критической инфраструктуры

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 09:35 в столице прогремел ряд взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.

В КГВА заявили, что россияне устроили ракетную атаку на Киев и призвали граждан не выходить из укрытий.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что под удар попали объекты критической инфраструктуры.

Городской голова Виталий Кличко написал, что взрыв произошел в Днепровском районе — на место направляются все службы.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких атак, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

Смотрите также: Последствия прилета ракет в подстанцию: Укрэнерго показало видео сгоревшего трансформатора

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.