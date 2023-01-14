Россия нанесла ракетный удар по Киеву — атаковали объекты критической инфраструктуры
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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Около 09:35 в столице прогремел ряд взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.
В КГВА заявили, что россияне устроили ракетную атаку на Киев и призвали граждан не выходить из укрытий.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что под удар попали объекты критической инфраструктуры.
Городской голова Виталий Кличко написал, что взрыв произошел в Днепровском районе — на место направляются все службы.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
- 3 января объявлены подозрения первым топ-военным РФ за удары по гражданским объектам.
- Ночью 12 января Россия ударила по Запорожью ракетами и из РСЗО: повреждены инфраструктура и частные дома.
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