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Россия ударила по Запорожью: повреждены инфраструктура и частные дома – фото ракеты

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 07:01
Россия ударила по Запорожью: повреждены инфраструктура и частные дома – фото ракеты - Фото
Ракетный удар по Запорожью, 12 января (фото - Александр Старух, Telegram)

Армия России в ночь на 12 января нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, в одном из районов повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Масштаб ущерба еще устанавливается. По предварительным данным, люди не пострадали.

 

Россия ударила по Запорожью: повреждены инфраструктура и частные дома – фото ракеты

Россия ударила по Запорожью: повреждены инфраструктура и частные дома – фото ракеты

Сообщить о повреждении своего дома можно по номерам 15-80 (со стационарного телефона), 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 (с мобильного), сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

  • Запорожье находится недалеко от линии фронта. Армия РФ регулярно бьет по городу с близкого расстояния ракетами С-300, что усложняет работу ПВО.

Читайте также: ПВО Patriot поможет ВСУ сбивать самолеты и баллистические ракеты России — Пентагон

Марко Сировой
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