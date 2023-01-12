Россия ударила по Запорожью: повреждены инфраструктура и частные дома – фото ракеты

Армия России в ночь на 12 января нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, в одном из районов повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Масштаб ущерба еще устанавливается. По предварительным данным, люди не пострадали.

Сообщить о повреждении своего дома можно по номерам 15-80 (со стационарного телефона), 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 (с мобильного), сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Запорожье находится недалеко от линии фронта. Армия РФ регулярно бьет по городу с близкого расстояния ракетами С-300, что усложняет работу ПВО.

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Марко Сировой

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