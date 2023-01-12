Россия ударила по Запорожью: повреждены инфраструктура и частные дома – фото ракеты
12.01.2023, 07:01
Ракетный удар по Запорожью, 12 января (фото - Александр Старух, Telegram)
Армия России в ночь на 12 января нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, в одном из районов повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Масштаб ущерба еще устанавливается. По предварительным данным, люди не пострадали.
Сообщить о повреждении своего дома можно по номерам 15-80 (со стационарного телефона), 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 (с мобильного), сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
- Запорожье находится недалеко от линии фронта. Армия РФ регулярно бьет по городу с близкого расстояния ракетами С-300, что усложняет работу ПВО.
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