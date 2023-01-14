Ракеты по Киеву запускали с севера, они летели по баллистической траектории — ВСУ

Ракеты, которыми ударили по Киеву и области 14 января, летели по баллистической траектории. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне вряд ли наносили удар чем-то непривычным, как пишут многие ресурсы в сети.

Он отметил, что скорее всего, это были ракеты, которые летели по баллистической траектории с северного направления

"Баллистика недоступна для того, чтобы мы ее эффективно обнаруживали и сбивали, а поэтому возможны такие ситуации", — сказал Игнат.

Также спикер ВС подчеркнул, что в небе зафиксированы стратегические бомбардировщики Ту-95МС, однако пока рано говорить, будут ли они наносить очередной массированный удар.

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Дмитро Гриниченко

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