Ракеты по Киеву запускали с севера, они летели по баллистической траектории — ВСУ
Ракеты, которыми ударили по Киеву и области 14 января, летели по баллистической траектории. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.
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По его словам, россияне вряд ли наносили удар чем-то непривычным, как пишут многие ресурсы в сети.
Он отметил, что скорее всего, это были ракеты, которые летели по баллистической траектории с северного направления
"Баллистика недоступна для того, чтобы мы ее эффективно обнаруживали и сбивали, а поэтому возможны такие ситуации", — сказал Игнат.
Также спикер ВС подчеркнул, что в небе зафиксированы стратегические бомбардировщики Ту-95МС, однако пока рано говорить, будут ли они наносить очередной массированный удар.
- 14 января армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.
- Также оккупанты ударили по жилой застройке в Киевской области.
- Игнат сказал, что новый командующий войной РФ против Украины Валерий Герасимов не перестанет наносить удары по критической инфраструктуре.
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