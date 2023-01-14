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Воздушные силы: Герасимов не перестанет бить по инфраструктуре — это основной замысел РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 11:18
Воздушные силы: Герасимов не перестанет бить по инфраструктуре — это основной замысел РФ - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Новый командующий войной РФ против Украины Валерий Герасимов не перестанет наносить удары по критической инфраструктуре. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, назначение начальника Генштаба РФ вместо Сергея Суровикина не изменит тактику оккупантов в войне, в том числе и в вопросе массированных ракетных ударов. 

Он отметил, что план уничтожения украинской инфраструктуры — это стратегический замысел россиян. 

"РФ не оставила этих планов, об этом говорят все заявления их деятелей и пропаганды. Они постоянно нагнетают эту тему", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что особого изменения тактики россиян ждать не приходится, разве что они снова будут пытаться обойти систему противовоздушной обороны Украины. 

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война обстрелы валерий герасимов Юрий Игнат
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