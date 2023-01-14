Воздушные силы: Герасимов не перестанет бить по инфраструктуре — это основной замысел РФ

Новый командующий войной РФ против Украины Валерий Герасимов не перестанет наносить удары по критической инфраструктуре. Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, назначение начальника Генштаба РФ вместо Сергея Суровикина не изменит тактику оккупантов в войне, в том числе и в вопросе массированных ракетных ударов.

Он отметил, что план уничтожения украинской инфраструктуры — это стратегический замысел россиян.

"РФ не оставила этих планов, об этом говорят все заявления их деятелей и пропаганды. Они постоянно нагнетают эту тему", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что особого изменения тактики россиян ждать не приходится, разве что они снова будут пытаться обойти систему противовоздушной обороны Украины.

14 января армия России нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Киева, обломок одной из ракет упал в нежилую зону в Голосеевском районе.

Также оккупанты ударили по жилой застройке в Киевской области.

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Дмитро Гриниченко

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