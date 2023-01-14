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Киев утром атаковали ракетами ЗРК С-400 – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 18:59
Киев утром атаковали ракетами ЗРК С-400 – Залужный - Фото
ЗРК С-400 Триумф (фото - МО РФ)

Утром 14 января страна-террорист Россия ударила по Киеву из зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф" или более привычного по войне С-300. Такую информацию сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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"С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица", – написал он.

Генерал не уточнил, откуда конкретно. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что не фиксировала утром пуски ракет с территории Беларуси.

С территории РФ до Киева (>200 км) достают два типа ракет к С-400, с территории страны-союзницы оккупантов Беларуси (>90 км) – пять типов.

С-400 – дальнейшее развитие ЗРК на базе С-300ПМ2.

12 января "гаюны" показали спутниковые фото военного аэродрома в Зябровке (Беларусь), базы ВКС РФ, где зафиксирован дивизион из девяти единиц С-300/400, "которые там находятся уже продолжительное время".

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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Триумф война киев ракетный удар С-300 зрк с-400
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