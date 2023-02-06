Шмыгаль предложил назначить Клименко министром внутренних дел
Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить Игоря Клименко министром внутренних дел. В настоящее время он исполняет обязанности министра в связи с гибелью Дениса Монастырского в авиакатастрофе.
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"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", – сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Игорь Клименко с сентября 2019 был председателем Национальной полиции Украины.
18 января 2023 его назначили и.о. министра внутренних дел, после чего и.о. начальника полиции стал Иван Выговский.
- 18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский , его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
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