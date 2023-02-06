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Шмыгаль предложил назначить Клименко министром внутренних дел

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 18:18
Шмыгаль предложил назначить Клименко министром внутренних дел - Фото
Фото: МВД

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить Игоря Клименко министром внутренних дел. В настоящее время он исполняет обязанности министра в связи с гибелью Дениса Монастырского в авиакатастрофе.

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"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины", – сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Члены Кабинета министров Украины, кроме премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел Украины, назначаются на должность Верховной Радой по представлению премьер-министра.

Игорь Клименко с сентября 2019 был председателем Национальной полиции Украины.

18 января 2023 его назначили и.о. министра внутренних дел, после чего и.о. начальника полиции стал Иван Выговский.

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Андрій Водяний
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Игорь Клименко кабмин мвд
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