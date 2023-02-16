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Мобилизация в Украине. В ВСУ разъяснили, кого призывают, и что будет за неявку по повестке

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 16:51
Мобилизация в Украине. В ВСУ разъяснили, кого призывают, и что будет за неявку по повестке - Фото
Роман Горбач (Фото: Military Media Center)

Военнообязанные, проигнорировавшие повестки, могут быть оштрафованы либо привлечены к уголовной ответственности. Неслуживших граждан сразу на передовую не отправляют – подготовка идет минимум месяц. Об этом Радио Свобода рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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"Если повестка была вручена с целью уточнения военно-учетных данных, то [за неявку] предусмотрен штраф согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях", – сказал Горбач.

Если же военнообязанный уже уточнил свои данные, прошел медосмотр, по результатам которого оказался пригоден к военной службе, получил повестку о прибытии на военную службу и не явился, то за это уже предусматривается уголовная ответственность (ст. 336 Уголовного кодекса об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. – Ред.).

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет по плану и происходит постоянно с 24 февраля 2022 года, без каких-либо волн. Резерв военнослужащих, проходящих срочную и другие виды службы еще не исчерпан, и эти военнослужащие все еще призываются по мобилизации, но одновременно призываются и граждане, которые не служили.

Горбач подчеркнул, что во втором случае граждане призываются только в учебные военные части, и подготовка для украинцев, которые не служили, длится минимум один месяц. Если речь идет о более сложных специальностях, то этот срок может быть больше.

Он отметил, что добровольцы в Украине все еще есть, однако их уже намного меньше, так как большая часть желающих вступили в ряды Сил обороны в первые месяцы полномасштабной войны.

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.
  • Вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству, и такие методы связаны с тем, что военнообязанные могут быть зарегистрированы в одном месте, а проживать в другом, сообщил полковник ВСУ Калугин.
  • Читайте разъяснение ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

Читайте также: Военным в тылу уменьшили выплаты для экономии миллиардов. Почему это важно для бюджета

Оксана Житнюк
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война мобилизация повестка Роман Горбач
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