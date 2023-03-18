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Маляр о повестках в военкомат через "Дию": Этот вопрос не прорабатывается

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 20:01
Маляр о повестках в военкомат через
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

В Украине не выдают повестки в военкомат через мобильное приложения "Дия", и вопрос этот властями не прорабатывается. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас кремлевские пропагандисты отрабатывают тему дискредитации мобилизации, "постоянно распространяется информация, что якобы через "Дию" будут выдавать повестки".

"В настоящее время повестки через "Дию" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", – написала Маляр.

Также она опровергла российские фейки о мобилизации женщин без их согласия и о том, что мобилизованные без подготовки сразу отправляются на оборону Бахмута.

"На самом деле, мобилизованных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", – отметила замглавы Минобороны.

  • Ранее военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дию", а вызывать в военкомат будут в электронном формате.
  • В центре противодействия дезинформации СНБО опровергли эту информацию.
Вадим Ребрина
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