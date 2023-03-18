Маляр о повестках в военкомат через "Дию": Этот вопрос не прорабатывается

В Украине не выдают повестки в военкомат через мобильное приложения "Дия", и вопрос этот властями не прорабатывается. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что сейчас кремлевские пропагандисты отрабатывают тему дискредитации мобилизации, "постоянно распространяется информация, что якобы через "Дию" будут выдавать повестки".

"В настоящее время повестки через "Дию" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", – написала Маляр.

Также она опровергла российские фейки о мобилизации женщин без их согласия и о том, что мобилизованные без подготовки сразу отправляются на оборону Бахмута.

"На самом деле, мобилизованных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", – отметила замглавы Минобороны.

Ранее военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получать повестки через "Дию", а вызывать в военкомат будут в электронном формате.

В центре противодействия дезинформации СНБО опровергли эту информацию.

Вадим Ребрина

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