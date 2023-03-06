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Резников о мобилизации: План, который был утвержден в начале, еще даже не завершен

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 07:23
Резников о мобилизации: План, который был утвержден в начале, еще даже не завершен - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что план мобилизации, который был утвержден в начале большой войны, еще даже не завершен. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, мобилизационный план, который был объявлен в начале военного положения, еще даже не завершен. Он отметил, что у Генерального штаба есть потребность в людях.

"Он точно знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов", — сказал министр.

Резников заявил, что Минобороны осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт.

"У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что вопросы лидерства в армии особенно важны. 

"Союзники предлагают лидерские курсы младших командиров, средних командиров и сержантов. Ведь именно сержанты – это костяк армии. Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью", — резюмировал Резников.

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.

Читайте также: Интервью | Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый c 18 лет должен учиться стрелять

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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Алексей Резников война минобороны мобилизация
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