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Мобилизация. Зеленский поручил Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт — Резников

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 12:58
Мобилизация. Зеленский поручил Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт — Резников - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Алексей Резников

По его словам, Зеленский дал Залужному "серьезную рекомендацию" — подавляющее количество военкомов, которые давно сидят в центрах комплектаций, отправлять на фронт в качестве бойцов. 

Он отметил, что вместо них должны назначаться воины, которые получили ранения. 

"Это будут люди, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", — сказал Резников.

  • 16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • 18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки из-за приложения Дия не выдают, и этот вопрос не обсуждается.
  • Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

Читайте также: Мобилизация: в Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Владимир Зеленский война мобилизация Валерий Залужный военкоматы
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