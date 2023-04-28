Мобилизация. Зеленский поручил Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт — Резников

Президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, Зеленский дал Залужному "серьезную рекомендацию" — подавляющее количество военкомов, которые давно сидят в центрах комплектаций, отправлять на фронт в качестве бойцов.

Он отметил, что вместо них должны назначаться воины, которые получили ранения.

"Это будут люди, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", — сказал Резников.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки из-за приложения Дия не выдают, и этот вопрос не обсуждается.

Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

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Дмитро Гриниченко

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