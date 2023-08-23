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Зеленский: Военные просят о возможности мобилизовать больше

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 18:29
Зеленский: Военные просят о возможности мобилизовать больше - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать". Однако сначала нужно навести порядок в системе территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий, рассказал он на брифинге по итогам саммита Крымской платформы.

Журналистка спросила, будут ли изменения в процессе мобилизации, ее усиления или ускорения из-за того, что война и наступление продолжается и есть потери. Также она спросила, будут ли "служить все".

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим: дать возможность больше мобилизовывать. Больше пока не могу вам ничего сказать", – сказал президент.

По его словам, очень важно в этом вопросе понимать, кто проводит мобилизацию и каким образом, поэтому очень важны вопросы военкоматов и ВВК.

"Нужно очень быстро, как это можно быстро, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, чтобы увеличивать [мобилизацию]: как, кем, чем", – сказал президент.

  • 17 августа Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки военкоматов.
  • СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначать на должности глав областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях.
  • В Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что лицо будет мобилизовано, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, кто находится на учете.

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Артём Джерипа
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