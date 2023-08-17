Зеленский подписал указ об областных военкомах: СНБО рекомендует уволить

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ. Соответствующий документ появился на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Заседание СНБО прошло 11 августа.

На нем главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендовали принять решение о пребывании в должностях руководителей областных ТЦК, прекратив практику их ротаций.

Тогда Зеленский назвал это решением об увольнении всех областных военкомов.

Также главкому рекомендовали назначать на должности глав областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок и оперативно-стратегических группировок войск.

При этом названо условие прохождения кандидатами проверки Службой безопасности Украины.

Еще СНБО рекомендовал Офису генпрокурора вместе с НАПК и ГБР принять в месячный срок дополнительные меры по противодействию совершению должностными лицами военкоматов коррупционных и других уголовных правонарушений.

Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Алексей Данилов, говорится в указе президента.

23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех областях. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине нашли элитную недвижимость и авто.

1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

Смотрите также: ГБР: Военком в Закарпатье заставлял солдат строить ему имение – видео и фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.