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Зеленский подписал указ об областных военкомах: СНБО рекомендует уволить

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 16:24
Зеленский подписал указ об областных военкомах: СНБО рекомендует уволить - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ. Соответствующий документ появился на сайте Офиса президента.

Заседание СНБО прошло 11 августа.

На нем главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендовали принять решение о пребывании в должностях руководителей областных ТЦК, прекратив практику их ротаций.

Тогда Зеленский назвал это решением об увольнении всех областных военкомов.

Также главкому рекомендовали назначать на должности глав областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок и оперативно-стратегических группировок войск.

При этом названо условие прохождения кандидатами проверки Службой безопасности Украины.

Еще СНБО рекомендовал Офису генпрокурора вместе с НАПК и ГБР принять в месячный срок дополнительные меры по противодействию совершению должностными лицами военкоматов коррупционных и других уголовных правонарушений.

Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Алексей Данилов, говорится в указе президента.

  • 23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех областях. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине нашли элитную недвижимость и авто.
  • 1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
  • 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

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Артём Джерипа
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