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Зеленський: Військові просять про можливість мобілізувати більше

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 18:29
Зеленський: Військові просять про можливість мобілізувати більше - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати". Проте спочатку треба навести порядок у системі територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій, розповів він під час брифінгу за підсумками саміту Кримської платформи.

Журналістка запитала, чи будуть зміни у процесі мобілізації, її посилення чи прискорення через те, що війна та наступ триває і є втрати. Також вона спитала, чи будуть "служити всі".

"Скажу відверто, військові до мене звернулись з цим: дати можливість більше мобілізовувати. Більше поки що не можу вам нічого сказати", – сказав президент.

За його словами, дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто проводить мобілізацію та у який спосіб, тому дуже важливими є питання військкоматів та ВЛК.

"Треба дуже швидко, як це можна швидко, пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати [мобілізацію]: як, ким, чим", – сказав президент.

  • 17 серпня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо результатів перевірки військкоматів.
  • РНБО рекомендувало головнокомандувачу Залужному призначати на посади глав обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.
  • У Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що особа буде мобілізована, а процедуру оновлення даних повинен пройти за законом кожен, хто є на обліку

Читайте також: У військкоматах і ВЛК по всій країні проводять понад 200 одночасних обшуків – фото

Артем Джеріпа
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