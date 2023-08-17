UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обновление данных в военкоматах не означает дальнейшую мобилизацию – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 17:30
Обновление данных в военкоматах не означает дальнейшую мобилизацию – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Telegram Анны Маляр)

Минобороны представило и запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что обновление данных не означает, что лицо будет мобилизовано, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый находящийся на учете. Министерство призывает просто прийти в ТЦК и обновить свои данные, рассказала она на презентации проекта, передает Military Media Center.

"Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его возьмут на карандаш, потому что он уже туда пришел", – сказала Маляр.

Она пояснила, что это процедура, которую по закону должен пройти каждый, кто стоит на учете.

"Мы все ответственные люди, и каждый из нас должен понимать, что в стране война, и каждый из нас должен, по крайней мере, выполнять свой долг", – сказала она.

По ее словам, обновление данных облегчит работу ТЦК, а также будет снята часть коррупционных рисков в этой ситуации.

Маляр объяснила, что не все мобилизованные – это люди, выполняющие боевые задачи.

Существует потребность во всех специальностях, но ключевой задачей является обновление данных, чтобы государство "надлежащим образом имело эту информацию в распоряжении", отметила она.

"Здесь важное доверие между гражданами и ТЦК. Сейчас мы делаем шаг навстречу к установлению этого доверия", – сказала заместитель министра обороны.

  • 17 августа президент подписал указ о введении в действие решения СНБО о результатах проверки ТЦК. Ранее Зеленский назвал это решением об увольнении всех областных военкомов.
  • На заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
  • 23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех областях. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине нашли элитную недвижимость и авто.

Читайте также: "Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала председателя ВВК, адвоката и чиновницу больницы – фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизацияАнна Маляртцк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 