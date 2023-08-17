Обновление данных в военкоматах не означает дальнейшую мобилизацию – Минобороны

Минобороны представило и запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК". Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что обновление данных не означает, что лицо будет мобилизовано, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый находящийся на учете. Министерство призывает просто прийти в ТЦК и обновить свои данные, рассказала она на презентации проекта, передает Military Media Center.

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"Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его возьмут на карандаш, потому что он уже туда пришел", – сказала Маляр.

Она пояснила, что это процедура, которую по закону должен пройти каждый, кто стоит на учете.

"Мы все ответственные люди, и каждый из нас должен понимать, что в стране война, и каждый из нас должен, по крайней мере, выполнять свой долг", – сказала она.

По ее словам, обновление данных облегчит работу ТЦК, а также будет снята часть коррупционных рисков в этой ситуации.

Маляр объяснила, что не все мобилизованные – это люди, выполняющие боевые задачи.

Существует потребность во всех специальностях, но ключевой задачей является обновление данных, чтобы государство "надлежащим образом имело эту информацию в распоряжении", отметила она.

"Здесь важное доверие между гражданами и ТЦК. Сейчас мы делаем шаг навстречу к установлению этого доверия", – сказала заместитель министра обороны.

17 августа президент подписал указ о введении в действие решения СНБО о результатах проверки ТЦК. Ранее Зеленский назвал это решением об увольнении всех областных военкомов.

На заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех областях. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине нашли элитную недвижимость и авто.

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