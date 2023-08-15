"Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВЛК, адвоката и чиновницу больницы – фото
Служба безопасности Украины заявила о ликвидации в Житомире канала незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. Как утверждает СБУ, к организации нелегального трафика причастна глава областной военно-лечебной комиссии.
Спецслужба заявляет, что женщина действовала в сговоре с сообщниками – работниками областного военкомата, адвокатом и чиновником местной больницы. За деньги они предлагали потенциальным призывникам фиктивные медсправки о непригодности к службе – вписывали несуществующие тяжелые диагнозы. Это позволяло мужчинам в дальнейшем уехать за границу.
Стоимость таких "услуг", по данным СБУ, составляла от $2500 до $5000 – сумма зависела от срочности "заказа".
По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение "обязанностей" – адвокат подбирал потенциальных "клиентов", глава ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве.
Правоохранители заявили, что задержали "на горячем" главу ВЛК, адвоката и чиновницу медучреждения во время передачи денег.
При обысках обнаружено более $35 000 и документы с доказательствами незаконной деятельности, сообщили в СБУ.
Задержанным объявлено о подозрении по двум статьям: о взяточничестве и о незаконной переправке лиц через государственную границу. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
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