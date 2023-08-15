"Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВЛК, адвоката и чиновницу больницы – фото

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации в Житомире канала незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. Как утверждает СБУ, к организации нелегального трафика причастна глава областной военно-лечебной комиссии.

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Спецслужба заявляет, что женщина действовала в сговоре с сообщниками – работниками областного военкомата, адвокатом и чиновником местной больницы. За деньги они предлагали потенциальным призывникам фиктивные медсправки о непригодности к службе – вписывали несуществующие тяжелые диагнозы. Это позволяло мужчинам в дальнейшем уехать за границу.

Стоимость таких "услуг", по данным СБУ, составляла от $2500 до $5000 – сумма зависела от срочности "заказа".

По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение "обязанностей" – адвокат подбирал потенциальных "клиентов", глава ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве.

Правоохранители заявили, что задержали "на горячем" главу ВЛК, адвоката и чиновницу медучреждения во время передачи денег.

При обысках обнаружено более $35 000 и документы с доказательствами незаконной деятельности, сообщили в СБУ.

Задержанным объявлено о подозрении по двум статьям: о взяточничестве и о незаконной переправке лиц через государственную границу. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

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