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"Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВЛК, адвоката и чиновницу больницы – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 18:22
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации в Житомире канала незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. Как утверждает СБУ, к организации нелегального трафика причастна глава областной военно-лечебной комиссии.

Спецслужба заявляет, что женщина действовала в сговоре с сообщниками – работниками областного военкомата, адвокатом и чиновником местной больницы. За деньги они предлагали потенциальным призывникам фиктивные медсправки о непригодности к службе – вписывали несуществующие тяжелые диагнозы. Это позволяло мужчинам в дальнейшем уехать за границу.

Стоимость таких "услуг", по данным СБУ, составляла от $2500 до $5000 – сумма зависела от срочности "заказа".

По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение "обязанностей" – адвокат подбирал потенциальных "клиентов", глава ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве.

Правоохранители заявили, что задержали "на горячем" главу ВЛК, адвоката и чиновницу медучреждения во время передачи денег.

"Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВЛК, адвоката и чиновницу больницы – фото

При обысках обнаружено более $35 000 и документы с доказательствами незаконной деятельности, сообщили в СБУ.

Задержанным объявлено о подозрении по двум статьям: о взяточничестве и о незаконной переправке лиц через государственную границу. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

"Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВЛК, адвоката и чиновницу больницы – фото

"Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВЛК, адвоката и чиновницу больницы – фото
  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

Читайте также: Зеленский обещает решения по ВЛК: Командиры должны заниматься войной, а не бюрократией

Оксана Житнюк
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