UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский обещает решения по ВЛК: Командиры должны заниматься войной, а не бюрократией видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 21:54
Видео: Офис президента
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии большого количества проблем из-за некачественной работы военно-лечебных комиссий и анонсировал решения по этому поводу. Об этом он сказал в вечернем видеообращении после поездки в Донецкую область, где встречался с разными бригадами Сил обороны и их командирами.

Зеленский отметил, что пообщался с командирами бригад и батальонов – теми, кто в боях – об их фронтовых нуждах.

"Важная тема – это то, как командиры могут управлять личным составом. Мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК. Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решения", – заявил президент.

  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвлк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 