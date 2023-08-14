Президент Владимир Зеленский заявил о наличии большого количества проблем из-за некачественной работы военно-лечебных комиссий и анонсировал решения по этому поводу. Об этом он сказал в вечернем видеообращении после поездки в Донецкую область, где встречался с разными бригадами Сил обороны и их командирами.

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Зеленский отметил, что пообщался с командирами бригад и батальонов – теми, кто в боях – об их фронтовых нуждах.

"Важная тема – это то, как командиры могут управлять личным составом. Мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК. Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решения", – заявил президент.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

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