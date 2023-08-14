Президент Владимир Зеленский заявил о наличии большого количества проблем из-за некачественной работы военно-лечебных комиссий и анонсировал решения по этому поводу. Об этом он сказал в вечернем видеообращении после поездки в Донецкую область, где встречался с разными бригадами Сил обороны и их командирами.
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Зеленский отметил, что пообщался с командирами бригад и батальонов – теми, кто в боях – об их фронтовых нуждах.
"Важная тема – это то, как командиры могут управлять личным составом. Мотивация воинов, тренировка бойцов, комплектация подразделений. Очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК. Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решения", – заявил президент.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
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