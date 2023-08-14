Президент Владимир Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, сражающихся с российскими оккупантыами в Донецкой области. Об этом сообщается в соцсетях президента.

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"Сегодня работаем в Донецкой области. Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая выполняет боевые задания в составе тактической группы Адам оперативно-тактической группировки Соледар", – сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что обсудил с командирами проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению.

Он добавил, что получает общую информацию каждый день, но хочет сам посетить все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.

11 августа Зеленский сообщил, что Украина увеличивает объем производства снарядов и техники.

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