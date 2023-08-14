Президент Владимир Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, сражающихся с российскими оккупантыами в Донецкой области. Об этом сообщается в соцсетях президента.
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"Сегодня работаем в Донецкой области. Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая выполняет боевые задания в составе тактической группы Адам оперативно-тактической группировки Соледар", – сообщил Зеленский.
Президент рассказал, что обсудил с командирами проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению.
Он добавил, что получает общую информацию каждый день, но хочет сам посетить все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.
- 11 августа Зеленский сообщил, что Украина увеличивает объем производства снарядов и техники.
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