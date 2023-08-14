UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский посетил бригады, которые сражаются в Донецкой области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 18:25
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Президент Владимир Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, сражающихся с российскими оккупантыами в Донецкой области. Об этом сообщается в соцсетях президента.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Сегодня работаем в Донецкой области. Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая выполняет боевые задания в составе тактической группы Адам оперативно-тактической группировки Соледар", – сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что обсудил с командирами проблемы, с которыми сталкиваются воины, и предложения по их решению.

Он добавил, что получает общую информацию каждый день, но хочет сам посетить все бригады по отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них.

Читайте также: Зеленский: Российское зло получает справедливый украинский ответ каждый день

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 