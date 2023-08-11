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Зеленский заявил об увеличении производства снарядов и техники в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 17:37
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел 11 августа селекторное совещание. В вечернем видеообращении он сообщил, что Украина увеличивает объем производства снарядов и техники.

Он отметил, что на селекторном совещании присутствовали военные, разведка, чиновники. Разговор проводился "под звуки работы ПВО в Киевской области".

Были также доклады командующих и министров.

Министерство внутренних дел отчиталось о ситуации в регионах, ликвидации последствий российских ударов, работе ГСЧС.

Минстратегпром – о производстве снарядов и техники в Украине.

"Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем", – заверил Зеленский.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за "весомую работу против коллаборантов".

  • На сегодняшнем заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
  • Зеленский после заседания СНБО сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийснбоввкселекторное совещание
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