Президент Владимир Зеленский провел 11 августа селекторное совещание. В вечернем видеообращении он сообщил, что Украина увеличивает объем производства снарядов и техники.

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Он отметил, что на селекторном совещании присутствовали военные, разведка, чиновники. Разговор проводился "под звуки работы ПВО в Киевской области".

Были также доклады командующих и министров.

Министерство внутренних дел отчиталось о ситуации в регионах, ликвидации последствий российских ударов, работе ГСЧС.

Минстратегпром – о производстве снарядов и техники в Украине.

"Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем", – заверил Зеленский.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за "весомую работу против коллаборантов".

На сегодняшнем заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

Зеленский после заседания СНБО сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

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