Президент Владимир Зеленский провел 11 августа селекторное совещание. В вечернем видеообращении он сообщил, что Украина увеличивает объем производства снарядов и техники.
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Он отметил, что на селекторном совещании присутствовали военные, разведка, чиновники. Разговор проводился "под звуки работы ПВО в Киевской области".
Были также доклады командующих и министров.
Министерство внутренних дел отчиталось о ситуации в регионах, ликвидации последствий российских ударов, работе ГСЧС.
Минстратегпром – о производстве снарядов и техники в Украине.
"Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем", – заверил Зеленский.
Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за "весомую работу против коллаборантов".
- На сегодняшнем заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- Зеленский после заседания СНБО сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
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