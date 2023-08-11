Президент Володимир Зеленський провів 11 серпня селекторну нараду. У вечірньому відеозверненні він повідомив, що Україна збільшує обсяги виробництва снарядів і техніки.

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Він зазначив, що на селекторній нараді були присутні військові, розвідка, урядовці. Розмова проводилась "під звуки роботи ППО на Київщині".

Були також доповіді командувачів і міністрів.

Міністерство внутрішніх справ відзвітувало про ситуацію в регіонах, ліквідацію наслідків російських ударів, роботу ДСНС.

Мінстратегпром – про виробництво снарядів і техніки в Україні.

"Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо", – запевнив Зеленський.

Він також подякував Службі безпеки України за "вагому роботу проти колаборантів".

На сьогоднішньому засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Валерію Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

Зеленський після засідання РНБО повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

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