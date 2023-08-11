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Зеленський заявив про збільшення виробництва снарядів і техніки в Україні видео

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11.08.2023, 17:37
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів 11 серпня селекторну нараду. У вечірньому відеозверненні він повідомив, що Україна збільшує обсяги виробництва снарядів і техніки.

Він зазначив, що на селекторній нараді були присутні військові, розвідка, урядовці. Розмова проводилась "під звуки роботи ППО на Київщині".

Були також доповіді командувачів і міністрів.

Міністерство внутрішніх справ відзвітувало про ситуацію в регіонах, ліквідацію наслідків російських ударів, роботу ДСНС.

Мінстратегпром – про виробництво снарядів і техніки в Україні.

"Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо", – запевнив Зеленський.

Він також подякував Службі безпеки України за "вагому роботу проти колаборантів".

  • На сьогоднішньому засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Валерію Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.
  • Зеленський після засідання РНБО повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийРНБОвлкселекторна нарада
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