Росія атакувала Київ ракетами "Кинджал". ППО збила всі цілі — військова адміністрація
Сили протиповітряної оборони збили всі ракети "Кинджал", якими росіяни атакували Київ уранці 11 серпня. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі каналу Київ.
За його словами, окупанти завдали удару по столиці аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".
Він зазначив, що сили ППО збили всі ракети, інформація про кількість буде згодом від командування Повітряних сил.
"Поки є падіння уламків, значних руйнувань не зафіксовано, інформації про постраждалих також поки не було, сподіваємося, що й не буде", — заявив Шаманов.
Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
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