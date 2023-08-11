Росія атакувала Київ ракетами "Кинджал". ППО збила всі цілі — військова адміністрація

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети "Кинджал", якими росіяни атакували Київ уранці 11 серпня. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі каналу Київ.

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За його словами, окупанти завдали удару по столиці аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

Він зазначив, що сили ППО збили всі ракети, інформація про кількість буде згодом від командування Повітряних сил.

"Поки є падіння уламків, значних руйнувань не зафіксовано, інформації про постраждалих також поки не було, сподіваємося, що й не буде", — заявив Шаманов.

Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

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