RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія атакувала Київ ракетами "Кинджал". ППО збила всі цілі — військова адміністрація

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 11:31
Росія атакувала Київ ракетами
Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: ресурс окупантів)

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети "Кинджал", якими росіяни атакували Київ уранці 11 серпня. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі каналу Київ.

За його словами, окупанти завдали удару по столиці аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

Він зазначив, що сили ППО збили всі ракети, інформація про кількість буде згодом від командування Повітряних сил.

"Поки є падіння уламків, значних руйнувань не зафіксовано, інформації про постраждалих також поки не було, сподіваємося, що й не буде", — заявив Шаманов.

Раніше вибухи пролунали у Києві, військова адміністрація повідомила про роботу ППО. Також під удар потрапили Хмельницький та Вінницька область.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте по суті це модернізований для підвішування на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілиппоракетний ударКМВАкинджал
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 