Новини | Російські бомбардувальники Ту-95МС пустили крилаті ракети Х-101/555 – вибухи на Черкащині
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили у перші години 6 серпня, що бомбардувальники Ту-95МС армії країни-терориста Росії, ймовірно, запустили над Каспійським морем крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України. До підльоту цих ракет Запорізький район атакували балістичними ракетами.
Увечері 5 серпня був зафіксований зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області, згодом ще кілька піднялися в повітря з аеродрому "Енгельс" у Саратівської області РФ. Загалом – 15 бортів.
Скільки з них летить на "традиційні" пускові рубежі над Каспійським морем, зі скількома ракетами, невідомо.
01:52. Зафіксовано пуски з кількох ракетоносців, повідомили моніторинг-канали. Повітряні сили підтвердили ракетну небезпеку.
01:59. ПС ЗСУ повідомили про "імовірні" пуски з району Каспійського моря.
Після 02:00 у Запорізькому районі співрозмовник LIGA.net чув кілька вибухів. Ймовірно, балістичні ракети.
02:57. Крилаті ракети в районі Білгорода, Харківщина та Сумщина – терміново в укриття, попереджають ПС ЗСУ.
03:00. Вже над Україною.
03:27. Тим часом багатостраждальний Херсон знову під артилерійським обстрілом з окупованого лівого берега.
03:38. Віддалені вибухи чують у Черкасах.
03:45. Летять на захід. Старокостянтинів знову?
Новина доповнюється...
5 серпня незадовго до півночі був пуск "Калібрів" з боку окупованого Криму у Миколаївську область. Анонімний Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що ракети вилетіли нібито з акваторії Чорного моря у районі Феодосії – Приморського. Інформація потребує підтвердження.
Про результати пусків "Калібрів" нічого не відомо. Пов'язаний з військовими анонімний паблік Николаевский Ванек написав, що "по ракетах поки що мінус". Невідомо, означає це ефективну роботу ППО чи прильоти.
Точні ТТХ "Калібрів" на озброєнні ЗС РФ (ракети 3М-14 та 3М-54) невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). На флоті окупантів – із 2019-го. Крім РФ, стоїть (з експортними обмеженнями ТТХ) на озброєнні Китаю, Індії, Алжиру, В'єтнаму та, можливо, Ірану.
Пізніше був ще один пуск "Калібрів" – ними з невідомим результатом вдарили по Хмельницькій області.
В очікуванні нової інформації подивіться, як оператор СБУ вдарив дроном-камікадзе рідкісний "Солнцепек" у зруйнованому українському селі: ТОС-1А хаотично запустив ракети.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами " (і "Іскандером" з Білорусі) в основному по авіабазі в Старокостянтинові.
- Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.
Коментарі