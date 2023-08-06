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Повітряні сили Збройних Сил України повідомили у перші години 6 серпня, що бомбардувальники Ту-95МС армії країни-терориста Росії, ймовірно, запустили над Каспійським морем крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України. До підльоту цих ракет Запорізький район атакували балістичними ракетами.

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Увечері 5 серпня був зафіксований зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області, згодом ще кілька піднялися в повітря з аеродрому "Енгельс" у Саратівської області РФ. Загалом – 15 бортів.

Скільки з них летить на "традиційні" пускові рубежі над Каспійським морем, зі скількома ракетами, невідомо.

01:52. Зафіксовано пуски з кількох ракетоносців, повідомили моніторинг-канали. Повітряні сили підтвердили ракетну небезпеку.

01:59. ПС ЗСУ повідомили про "імовірні" пуски з району Каспійського моря.

ДОВІДКА. Після розпаду СРСР в Україні залишилося 19 надзвукових Ту-160 (авіабаза "Прилуки") та 21 турбогвинтовий Ту-95МС (авіабаза "Узин"). 1999-го вісім Ту-160 тодішній уряд віддав РФ "за газ", ще дев'ять ракетоносців фізично розпилили, а один залишили в Полтаві в музеї авіації. Рівно за 22 роки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2000-го, остання закінчила передавати РФ крилаті ракети (близько 600) і свої бомбардувальники: їх перебазували в Енгельс, звідки тепер вони злітають і бомбардують Україну. Офіційно Москва . Після розпаду СРСР в Україні залишилося 19 надзвукових Ту-160 (авіабаза "Прилуки") та 21 турбогвинтовий Ту-95МС (авіабаза "Узин"). 1999-го вісім Ту-160 тодішній уряд віддав РФ "за газ", ще дев'ять ракетоносців фізично розпилили, а один залишили в Полтаві в музеї авіації. Рівно за 22 роки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2000-го, остання закінчила передавати РФ крилаті ракети (близько 600) і свої бомбардувальники: їх перебазували в Енгельс, звідки тепер вони злітають і бомбардують Україну. Офіційно Москва списала за це та деяке аеродромне обладнання Києву близько $285 млн "боргів за газ". Угоду про передачу "тушок" підписали в Ялті восени 1999-го за президента Леоніда Кучми та його російського колеги Бориса Єльцина. Підписи глав урядів поставили прем'єри Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін

Після 02:00 у Запорізькому районі співрозмовник LIGA.net чув кілька вибухів. Ймовірно, балістичні ракети.

02:57. Крилаті ракети в районі Білгорода, Харківщина та Сумщина – терміново в укриття, попереджають ПС ЗСУ.

03:00. Вже над Україною.

03:27. Тим часом багатостраждальний Херсон знову під артилерійським обстрілом з окупованого лівого берега.

03:38. Віддалені вибухи чують у Черкасах.

03:45. Летять на захід. Старокостянтинів знову?

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5 серпня незадовго до півночі був пуск "Калібрів" з боку окупованого Криму у Миколаївську область. Анонімний Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що ракети вилетіли нібито з акваторії Чорного моря у районі Феодосії – Приморського. Інформація потребує підтвердження.

Про результати пусків "Калібрів" нічого не відомо. Пов'язаний з військовими анонімний паблік Николаевский Ванек написав, що "по ракетах поки що мінус". Невідомо, означає це ефективну роботу ППО чи прильоти.

ДОВІДКА. "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор".





Точні ТТХ "Калібрів" на озброєнні ЗС РФ (ракети 3М-14 та 3М-54) невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). На флоті окупантів – із 2019-го. Крім РФ, стоїть (з експортними обмеженнями ТТХ) на озброєнні Китаю, Індії, Алжиру, В'єтнаму та, можливо, Ірану. . "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор".Точні ТТХ "Калібрів" на озброєнні ЗС РФ (ракети 3М-14 та 3М-54) невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). На флоті окупантів – із 2019-го. Крім РФ, стоїть (з експортними обмеженнями ТТХ) на озброєнні Китаю, Індії, Алжиру, В'єтнаму та, можливо, Ірану.

Пізніше був ще один пуск "Калібрів" – ними з невідомим результатом вдарили по Хмельницькій області.

В очікуванні нової інформації подивіться, як оператор СБУ вдарив дроном-камікадзе рідкісний "Солнцепек" у зруйнованому українському селі: ТОС-1А хаотично запустив ракети.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами " (і "Іскандером" з Білорусі) в основному по авіабазі в Старокостянтинові.

Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

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