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Оператор СБУ вдарив дроном "Солнцепек" окупантів у селі: той хаотично запустив ракети – відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 11:06
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Український FPV-дрон-камікадзе, яким керував оператор Служби безпеки України, ефективно прилетів по російській важкій вогнеметній залповій системі ТОС-1А "Солнцепек", ефектно перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк. Відео показав голова Мінцифри Михайло Федоров.

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У ролику ТОС-1А їде дорогою у зруйнованому і поки що окупованому селі десь на сході України. Дрон-камікадзе заходить ззаду і б'є "Солнцепек" точно по напрямних для термобаричних боєприпасів.

Вогнемет ушкоджується, хаотично запускає боєприпаси під час "незапланованого швидкого демонтажу", як пише про аварійні вибухи ракет космічна компанія SpaсeX.

На кадрах видно, що був застосований безпілотник серії "Пегас", який було зібрано та придбано для захисників за проєктом "Армія дронів" за кошти компанії Everstake.

ДОВІДКА. "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами і використовується для знищення противника, його техніки та фортифікацій об'ємним вибухом. Під час контакту з ґрунтом або будинком підривник спереду снаряда розпорошує в повітрі термобаричну суміш із металевою горючою складовою. Після того, як ця суспензія проникає до приміщення/укриття, спрацьовує ще один заряд – відбувається об'ємний вибух. Дальність ураження ракетами – від 600 до 6000 м. У залпі – 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м. ЗСУ мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв.

"Знищеної техніки окупантів буде більше. Армія дронів продовжує зростати", – підсумував Федоров.

Читайте також: Трофейний "Солнцепек" Вовків Да Вінчі "вжарив" по позиціях окупантів: відео фаєр-шоу

Євген Пилипенко
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