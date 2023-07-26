Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють" показала, як російські окупанти невдало намагалися штурмувати колись житловий приватний сектор південних околиць села Кліщіївка на південь від Бахмуту на Донеччині. Ролик викладений у Facebook.

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Відео з'явилося 24 липня у Twitter українського волонтера Дмитра Жлуктенка, після чого фрагменти з'явилися на різноманітних OSINT-каналах.

"Лють" показала лише початок ліквідації групи противника, яка, судячи з відео та геолокації від WarArchive, просувалася з Андріївки. У кадрі бойова машина десанту росіян заходить вулицею у житловий район і потрапляє в засідку Сил оборони.

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У бою брали участь десантники 80 бригади та полісмени полку "Цунамі".

OSINT-канали пишуть, що було знищено штурмову групу з окупантів з 83 ОДШБр ЗС РФ. Підтвердження цьому немає.

"Наша "Лють" у дії. Кадри бою за кожен метр нашої землі на донецькому напрямку. <...> Ініціатива, попри важкі бої, почала переходити до нас", – описали те, що відбувається у бригаді зі складу Гвардії наступу.

Відео цього штурму на дві хвилини.

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