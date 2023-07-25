"Перекосили їх на відстані до 100 метрів". Розвідник розповів, як насправді воює "Ахмат"

Бойовики "Ахмата" беруть участь у великому вторгненні в Україну від самого його початку. Навесні 2022 року їх помічали на різних напрямках. Але вони уникають участі у боях.

Про це у коментарі LIGA.net розповів розвідник бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Микола "Раптор.

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Інформації про безпосередню участь кадировців у боях практично немає. Частіше вони з’являються на другій лінії, хизуються оснащенням та знімають відео про захоплення вже порожніх об’єктів, боїв за які не було.

"З "Ахматом" важко воювати. Тому що важко воювати з тими, хто від тебе ховається", – розповідає LIGA.net розвідник бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Микола "Раптор".

За словами гвардійця, його підрозділ перетинався із кадировцями під час важких боїв за Рубіжне навесні 2022 року: бойовики ховались і за спинами регулярної армії, і за бойовиками терористичних Л/ДНР.

Цю характеристику підтверджують і представники 3 окремої штурмової бригади, які просувають лінію фронту на флангах під Бахмутом.

Як розповіли LIGA.net у підрозділі, зараз вони знають про наявність "Ахмата" на своєму напрямку із перехоплень. Прямих зіткнень із ними бійці 3-ї штурмової не мали – адже формування перебувало на другій лінії.

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"Якщо ти вступив із "Ахматом" у безпосередній бій, отже, ти – красавчик, який пробив передній фланг ворога і пройшов глибше", – каже "Раптор".

У Рубіжному ЗСУ жорстоко воювали з регулярними військами РФ за кожен будинок, додає він. "Ахматівці ж постійно знімали тік-токи, як воюють із будинків, що стали вже другою, якщо не третьою лінією. Та робили відео біля знаків "Рубіжне" й "Сєвєродонецьк", – згадує розвідник. – Якщо придивитись до їх відео, можна зрозуміти, що воювати вони, по суті, не вміють. Бо роблять все вкрай непрофесійно".

Можливості спеціально та уважно відстежувати активність кадировців у соцмережах бійці не мали – у Рубіжному була жорстка м’ясорубка, пояснює він. Але мусили до них придивлятись.

"Кадировці викладали відео із нашими полоненими. Росіяни передавали взятих у полон "Ахмата", бо вони там були типу як спецпідрозділ, – говорить "Раптор". – Щодня у нас зникали люди, доводилось слідкувати за "Ахматом", бо ми шукали своїх зниклих".

У бою із цим формуванням окупантів гвардієць стикнувся лише одного разу, і то не може назвати його повноцінним боєм. Швидше – нальотом гвардійців. Тоді кадировцям довірили тримати один із флангів у Рубіжному.

"Там була просто позиціонка, їх поставили, щоб ми не пройшли, – згадує він. – У підсумку, ми тихенько зайшли до них один раз, зробили розвідку. Потім – другий, третій. На четвертий раз трьома групами зайшли у фланг, зажали у клешні й просто перекосили їх на відстані до 100 метрів".

Якщо кадировці й заходили на позиції гвардійців, то лише після того, як спочатку їх "продавлювали" мобілізовані з окупованих територій України та регулярна армія РФ. "Ахмат" перескакував за ними, коли наші позиції вже були у їхньому глибокому тилу. Вони знімали відео: "Ми це зробили, ми продавили противника!" Хоча насправді на той момент ми вже воювали взагалі на іншому краї", – додає "Раптор".

Наприкінці травня речник ЗСУ повідомляв, що "ахматівці" зайшли під Мар'їнку, замінивши окупантів зі Шторму-Z. На відміну від інших росіян, "ахматівці" добре екіпіровані та озброєні.

6 червня ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" в районі Донецька: знищили 56 бойовиків Кадирова.

3 липня стало відомо про ліквідацію командира загону кадировського спецпідрозділу "Ахмат" Євгенія Писаренка.

11 липня ЗСУ повідомили, що завдали по "Ахмату" перших ударів.

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