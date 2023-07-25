UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Перекосили их на расстоянии до 100 метров". Разведчик рассказал, как воюет "Ахмат"

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 10:45
Бригада Национальной гвардии "Рубеж" (фото: НГУ)

Боевики "Ахмата" принимают участие в большом вторжении в Украину с самого начала. Весной 2022 года их замечали на разных направлениях. Но они избегают участия в боях.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал разведчик бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Николай "Раптор".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Информации о непосредственном участии кадыровцев в боях практически нет. Чаще они появляются на второй линии, кичатся оснащением и снимают видео о захвате уже пустых объектов, боев за которые не было.

"С "Ахматом" тяжело воевать. Потому что тяжело воевать с теми, кто от тебя прячется", – рассказывает LIGA.net разведчик бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Николай "Раптор".

По словам гвардейца, его подразделение пересекалось с кадыровцами во время тяжелых боев за Рубежное весной 2022 года: боевики прятались и за спинами регулярной армии, и за боевиками террористических Л/ДНР.

Эту характеристику подтверждают и представители 3 отдельной штурмовой бригады, продвигающие линию фронта на флангах под Бахмутом.

Как рассказали LIGA.net в подразделении, сейчас они знают о наличии "Ахмата" на своем направлении по перехватам. Прямых столкновений с ними у бойцов 3-й штурмовой не было – ведь формирование находилось на второй линии.

Читайте также: Репортаж | "Смелость заразна". Три дня с 3 штурмовой бригадой, воюющей под Бахмутом: фото, видео

"Если ты вступил с "Ахматом" в непосредственный бой, значит, ты – красавчик, пробивший передний фланг врага и прошедший глубже", – говорит "Раптор".

В Рубежном ВСУ жестоко воевали с регулярными войсками РФ за каждое здание, добавляет он. "Ахматовцы же постоянно снимали тик-токи, как воюют из ставших уже второй, если не третьей линией домов. И делали видео у знаков "Рубежное" и "Северодонецк", – вспоминает разведчик. – Если присмотреться к их видео, можно понять, что воевать они, по сути, не умеют".

Возможности специально и внимательно отслеживать активность кадыровцев в соцсетях у бойцов не было – в Рубежном была жесткая мясорубка, объясняет он. Но должны были к ним присматриваться.

"Кадыровцы выкладывали видео с нашими пленными. Россияне передавали взятых в плен "Ахмату", потому что они там были типа как спецподразделение, – говорит "Раптор". – Каждый день у нас исчезали люди, приходилось следить за "Ахматом", потому что мы искали своих пропавших".

В бою с этим формированием оккупантов гвардеец столкнулся лишь однажды, и то не может назвать его полноценным боем. Скорее – налетом гвардейцев. Тогда кадыровцам доверили держать один из флангов в Рубежном.

"Там была просто позиционка, их поставили, чтобы мы не прошли, – вспоминает он. – В итоге, мы тихонько зашли к ним один раз, сделали разведку. Потом – второй, третий. На четвертый раз тремя группами зашли во фланг, зажали в клешни и просто перекосили их на расстоянии до 100 метров".

Если кадыровцы и заходили на позиции гвардейцев, то после того, как сначала их "продавливали" мобилизованные с оккупированных территорий Украины и регулярная армия РФ. "Ахмат" перескакивал за ними, когда наши позиции уже были в их глубоком тылу. Они снимали видео: "Мы это сделали, мы продавили противника!" Хотя на самом деле в тот момент мы уже воевали вообще на другом крае", – добавляет "Раптор".

  • В конце мая спикер ВСУ сообщал, что "ахматовцы" зашли под Марьинку, заменив оккупантов из Шторма-Z. В отличие от других россиян, "ахматовцы" хорошо экипированы и вооружены.
  • 6 июня ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка: уничтожили 56 боевиков Кадырова.
  • 3 июля стало известно о ликвидации командира отряда кадыровского спецподразделения "Ахмат" Евгения Писаренко.
  • 11 июля ВСУ сообщили, что нанесли по "Ахмату" первые удары.

Читайте также: Разбор | "Трудно воевать с теми, кто от тебя прячется". Как боевики Кадырова возвращают на войну

Евгения Мазур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутрубежноеНациональная гвардияахмат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 