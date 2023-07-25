"Перекосили их на расстоянии до 100 метров". Разведчик рассказал, как воюет "Ахмат"

Боевики "Ахмата" принимают участие в большом вторжении в Украину с самого начала. Весной 2022 года их замечали на разных направлениях. Но они избегают участия в боях.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал разведчик бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Николай "Раптор".

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Информации о непосредственном участии кадыровцев в боях практически нет. Чаще они появляются на второй линии, кичатся оснащением и снимают видео о захвате уже пустых объектов, боев за которые не было.

"С "Ахматом" тяжело воевать. Потому что тяжело воевать с теми, кто от тебя прячется", – рассказывает LIGA.net разведчик бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Николай "Раптор".

По словам гвардейца, его подразделение пересекалось с кадыровцами во время тяжелых боев за Рубежное весной 2022 года: боевики прятались и за спинами регулярной армии, и за боевиками террористических Л/ДНР.

Эту характеристику подтверждают и представители 3 отдельной штурмовой бригады, продвигающие линию фронта на флангах под Бахмутом.

Как рассказали LIGA.net в подразделении, сейчас они знают о наличии "Ахмата" на своем направлении по перехватам. Прямых столкновений с ними у бойцов 3-й штурмовой не было – ведь формирование находилось на второй линии.

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"Если ты вступил с "Ахматом" в непосредственный бой, значит, ты – красавчик, пробивший передний фланг врага и прошедший глубже", – говорит "Раптор".

В Рубежном ВСУ жестоко воевали с регулярными войсками РФ за каждое здание, добавляет он. "Ахматовцы же постоянно снимали тик-токи, как воюют из ставших уже второй, если не третьей линией домов. И делали видео у знаков "Рубежное" и "Северодонецк", – вспоминает разведчик. – Если присмотреться к их видео, можно понять, что воевать они, по сути, не умеют".

Возможности специально и внимательно отслеживать активность кадыровцев в соцсетях у бойцов не было – в Рубежном была жесткая мясорубка, объясняет он. Но должны были к ним присматриваться.

"Кадыровцы выкладывали видео с нашими пленными. Россияне передавали взятых в плен "Ахмату", потому что они там были типа как спецподразделение, – говорит "Раптор". – Каждый день у нас исчезали люди, приходилось следить за "Ахматом", потому что мы искали своих пропавших".

В бою с этим формированием оккупантов гвардеец столкнулся лишь однажды, и то не может назвать его полноценным боем. Скорее – налетом гвардейцев. Тогда кадыровцам доверили держать один из флангов в Рубежном.

"Там была просто позиционка, их поставили, чтобы мы не прошли, – вспоминает он. – В итоге, мы тихонько зашли к ним один раз, сделали разведку. Потом – второй, третий. На четвертый раз тремя группами зашли во фланг, зажали в клешни и просто перекосили их на расстоянии до 100 метров".

Если кадыровцы и заходили на позиции гвардейцев, то после того, как сначала их "продавливали" мобилизованные с оккупированных территорий Украины и регулярная армия РФ. "Ахмат" перескакивал за ними, когда наши позиции уже были в их глубоком тылу. Они снимали видео: "Мы это сделали, мы продавили противника!" Хотя на самом деле в тот момент мы уже воевали вообще на другом крае", – добавляет "Раптор".

В конце мая спикер ВСУ сообщал, что "ахматовцы" зашли под Марьинку, заменив оккупантов из Шторма-Z. В отличие от других россиян, "ахматовцы" хорошо экипированы и вооружены.

6 июня ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка: уничтожили 56 боевиков Кадырова.

3 июля стало известно о ликвидации командира отряда кадыровского спецподразделения "Ахмат" Евгения Писаренко.

11 июля ВСУ сообщили, что нанесли по "Ахмату" первые удары.

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