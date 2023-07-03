Убит командир отряда кадыровского спецназа "Ахмат"

На войне РФ против Украины был ликвидирован командир отряда кадыровского спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко. Об этом в ночь на 2 июля сообщил в Telegram командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Об обстоятельствах гибели оккупанта Алаудинов не сообщил.

По данным российских пропагандистов, Писаренко с позывным "Большой" пошел в "Ахмат" добровольцем с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его назначили командиром отряда спецназа, до этого он много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание подполковника.

Сам Писаренко объяснял свою мотивацию идти воевать против Украины стандартным лживым нарративом кремлевской пропаганды – ему "обидно было смотреть, как умирают дети на Донбассе".

В конце мая спикер ВСУ сообщал, что "ахматовцы" зашли под Марьинку, сменив оккупантов из Шторма-Z. В отличие от других россиян, "ахматовцы" хорошо экипированы и вооружены.

6 июня ВСУ ударили по сосредоточению "Ахмата" в районе Донецка: уничтожили 56 боевиков Кадырова.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.