Вбито командира загону кадировського спецпідрозділу "Ахмат"
03.07.2023, 16:58
Фото - росСМИ
На війні РФ проти України було ліквідовано командира загону кадировського спецпідрозділу "Ахмат" Євгена Писаренка. Про це у ніч на 2 липня повідомив у Telegram командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов.
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Про обставини загибелі окупанта Алаудінов не повідомив.
За даними російських пропагандистів, Писаренко з позивним "Большой" пішов до "Ахмату" добровольцем з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його призначили командиром загону спецпідрозділу, до того він багато років служив у ставропольському ОМОНі, отримав звання підполковника.
Сам Писаренко пояснював свою мотивацію йти воювати проти України стандартним брехливим наративом кремлівської пропаганди – йому "прикро було дивитися, як помирають діти на Донбасі".
- Наприкінці травня речник ЗСУ повідомляв, що "ахматівці" зайшли під Мар'їнку, замінивши окупантів зі Шторму-Z. На відміну від інших росіян, "ахматівці" добре екіпіровані та озброєні.
- 6 червня ЗСУ вдарили по зосередженню "Ахмата" в районі Донецька: знищили 56 бойовиків Кадирова.
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