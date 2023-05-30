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На зміну Шторму-Z під Мар'їнку зайшов "Ахмат": добре екіпірований, з танками і БТР – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 19:56
На зміну Шторму-Z під Мар'їнку зайшов
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Окупанти з чеченського батальйону "Ахмат" так званого глави Чечні Рамзана Кадирова, на відміну від військових регулярної армії РФ та інших загарбницьких угруповань, мають гарне екіпірування і наступають за підтримки важкої техніки. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що на Мар’їнському напрямку безрезультатно намагались штурмувати підрозділи росіян Шторм-Z, і їм на зміну зайшов підрозділ "Ахмат".

"На відміну від попередників, чеченці добре екіпіровані, в них є все – і кулемети, і атакують вони за підтримки БТРів, танків. Втім, такі атаки під прикриттям [техніки] – нечасті і стосуються саме чеченських підрозділів", – сказав Шершень.

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Він також розповів про те, як "ахматівці" влаштували цілу операцію для порятунку свого окупанта, який "загубився".

Коментуючи наступальні дії росіян на Мар’їнському напрямку, речник ЗСУ наголосив, що якщо відбувається менш як 10 атак за добу, українські військові це сприймають як "затишшя". Як правило, зменшення кількості атак відбувається, коли підрозділи РФ зазнають великих втрат.

"Коли є чисельні втрати, тоді ті, хто вижили, вже відмовляються йти знову і знову на штурми, займаються імітацією штурмів та чекають на ротацію. А коли заходять свіжі та нові підрозділи, то атак стає більше. Якщо більше 15, то вони доволі потужні і проблемні", – повідомив Шершень.

  • У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що Сили оборони протягом доби відбили всі атаки росіян у районі Мар'їнки. Під Бахмутом окупанти наразі не наступають.

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Оксана Житнюк
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війнаМар'їнкаахматВалерій Шершень
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