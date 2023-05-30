RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ відбили всі атаки росіян під Мар’їнкою та вдарили по трьох пунктах управління армії РФ

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 18:57
ЗСУ відбили всі атаки росіян під Мар’їнкою та вдарили по трьох пунктах управління армії РФ - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Протягом доби українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Мар’їнки Донецької області, а також уразили три пункти управління армії РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони відбили сьогодні 11 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.

ЗСУ відбили всі атаки росіян під Мар’їнкою та вдарили по трьох пунктах управління армії РФ
На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку – теж.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мали.

ЗСУ відбили всі атаки росіян під Мар’їнкою та вдарили по трьох пунктах управління армії РФ

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки РФ в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

ЗСУ відбили всі атаки росіян під Мар’їнкою та вдарили по трьох пунктах управління армії РФ

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ.

Ракетники і артилеристи протягом доби уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

  • У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового. 
  • Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони знищили близько 207 440 росіян.

Дивіться також: Бійці 72 бригади ЗСУ прямим ударом рознесли танк росіян з комплексу "Стугна-П" — відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаГенштабМар'їнкабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 