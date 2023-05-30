ЗСУ відбили всі атаки росіян під Мар’їнкою та вдарили по трьох пунктах управління армії РФ

Протягом доби українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Мар’їнки Донецької області, а також уразили три пункти управління армії РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Підрозділи Сил оборони відбили сьогодні 11 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку армія РФ протягом доби вела безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку – теж.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки РФ в районі міста Мар’їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ.

Ракетники і артилеристи протягом доби уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового.

Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони знищили близько 207 440 росіян.

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