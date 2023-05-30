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Генштаб: Росія перестала наступати в районі Бахмута, почала штурми біля Сватового — карта

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 06:46
Генштаб: Росія перестала наступати в районі Бахмута, почала штурми біля Сватового — карта - Фото
Техніка ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що ворог зосереджений на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області — за добу українські воїни відбили 27 атак армії Росії.

У районі Куп'янська росіяни безуспішно атакували біля Масютівки та Крохмального. Також ЗСУ відбилися поблизу Новоселівського та Стельмахівки Луганської області (район Сватового).

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Генштаб зазначив, що загарбники не наступали в районі Бахмута, проте вели запеклі обстріли навколишніх населених пунктів.

У районі Донецька Сили оборони відбили 12 атак у районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти та техніки, знищено чотири безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження озброєння та техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі.

  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
  • Речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.
  • Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасГенштабМар'їнкаСватовеКуп'янськбахмут
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