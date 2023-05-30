Генштаб: Росія перестала наступати в районі Бахмута, почала штурми біля Сватового — карта

Російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог зосереджений на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області — за добу українські воїни відбили 27 атак армії Росії.

У районі Куп'янська росіяни безуспішно атакували біля Масютівки та Крохмального. Також ЗСУ відбилися поблизу Новоселівського та Стельмахівки Луганської області (район Сватового).

Генштаб зазначив, що загарбники не наступали в районі Бахмута, проте вели запеклі обстріли навколишніх населених пунктів.

У районі Донецька Сили оборони відбили 12 атак у районі Мар'їнки.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти та техніки, знищено чотири безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження озброєння та техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі.

21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.

Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.

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