Генштаб: Росія перестала наступати в районі Бахмута, почала штурми біля Сватового — карта
Російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що ворог зосереджений на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області — за добу українські воїни відбили 27 атак армії Росії.
У районі Куп'янська росіяни безуспішно атакували біля Масютівки та Крохмального. Також ЗСУ відбилися поблизу Новоселівського та Стельмахівки Луганської області (район Сватового).
Генштаб зазначив, що загарбники не наступали в районі Бахмута, проте вели запеклі обстріли навколишніх населених пунктів.
У районі Донецька Сили оборони відбили 12 атак у районі Мар'їнки.
Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти та техніки, знищено чотири безпілотники-розвідники.
Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження озброєння та техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі.
- 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
- Речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.
- Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.
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