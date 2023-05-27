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ЗСУ: У ході контратак під Бахмутом вдалося просунутися ще на 350-400 м. У росіян ротація

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 11:14
ЗСУ: У ході контратак під Бахмутом вдалося просунутися ще на 350-400 м. У росіян ротація - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: EPA)

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в ході контратак Сил оборони в районі Бахмута вдалося просунутися на 350-400 метрів на деяких ділянках. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку динаміка активності росіян зменшилася — минулої доби було два бойові зіткнення. Водночас кількість обстрілів не знизилася — 465 ударів артилерією та два авіанальоти.

Було знищено 54 окупанти, ще 84 отримали поранення. Також уражені реактивна система залпового вогню "Град", самохідний міномет "Тюльпан", три безпілотники, три гармати та два польові склади боєприпасів.

"Під час контратак на деяких напрямках вдалося просунутися на відстань від 350 до 400 метрів", — сказав Череватий.

Він зазначив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога — загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.

"Заяви Пригожина — це латентна капітуляція. Зараз спостерігаємо деякі ротаційні рухи у них, з цим також пов'язане зниження бойових дій. Ми продовжуємо завдавати ударів по них", — резюмував спікер ЗСУ.

  • У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

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Дмитро Гриниченко
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