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ВСУ: В ходе контратак под Бахмутом удалось продвинуться еще на 350-400 м. У РФ ротация

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 11:14
ВСУ: В ходе контратак под Бахмутом удалось продвинуться еще на 350-400 м. У РФ ротация - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в ходе контратак Сил обороны в районе Бахмута удалось продвинуться на 350-400 метров на некоторых участках. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, на Бахмутском направлении динамика активности россиян уменьшилась — за минувшие сутки было два боевых столкновения. Одновременно количество обстрелов не снизилась — 465 ударов артиллерией и два авианалета. 

Было уничтожено 54 оккупанта, еще 84 получили ранения. Также поражены реактивная система залпового огня "Град", самоходный миномет "Тюльпан", три беспилотника, три пушки и два полевых склада боеприпасов. 

"В ходе контратак на некоторых направлениях удалось продвинуться на расстояние от 350 до 400 метров", — сказал Череватый.

Он отметил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага — захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день. 

"Заявления Пригожина — это латентная капитуляция. Сейчас наблюдаем некоторые ротационные движения у них, с этим также связано снижение боевых действий. Мы продолжаем наносить по ним удары", — резюмировал спикер ВСУ.

  • В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.
  • Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

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Дмитрий Гриниченко
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