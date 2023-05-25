Пригожин заявил, что Вагнер выходит из Бахмута. ВСУ: Атак стало меньше, мы воспользуемся

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил информацию о якобы выводе террористов Вагнера из Бахмута, однако отметил, что интенсивность атак россиян в последние дни значительно снизилась.

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Ранее главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин заявил о выводе своих боевиков из Бахмута и передаче уже оккупированных территорий на данном участке подразделениям регулярной армии РФ.

По словам Череватого, на данный момент военные не могут подтвердить выход Вагнера из города, однако можно констатировать снижение интенсивности атак врага в последнее время.

Он заявил, что за минувшие сутки произошло два боевых столкновения, а за позапрошлые — три.

"Делаем вывод, что враг понес значительные потери. Им нужна перегруппировка и определенное время. Мы, несомненно, этим воспользуемся", — подчеркнул спикер ВСУ.

Также Череватый подтвердил, что Силы обороны продолжают контролировать часть территории Бахмута в районе "Самолет".

19 мая 2023 года в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район "Самолет", на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

Сейчас в Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства.

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