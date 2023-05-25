Пригожин заявив, що Вагнер виходить з Бахмута. ЗСУ: Атак поменшало, ми скористаємося цим

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив інформацію про нібито виведення терористів Вагнера з Бахмута, однак зазначив, що інтенсивність атак росіян останніми днями значно знизилася.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Раніше ватажок терористів Вагнера Євген Пригожин заявив про виведення своїх бойовиків з Бахмута та передання вже окупованих територій на цій ділянці підрозділам регулярної армії РФ.

За словами Череватого, наразі військові не можуть підтвердити вихід Вагнера з міста, проте можна констатувати зниження інтенсивності атак ворога останнім часом.

Він заявив, що за минулу добу відбулися два бойові зіткнення, а за позаминулу — три.

"Робимо висновок, що ворог зазнав значних втрат. Їм потрібне перегрупування і певний час. Ми, безперечно, цим скористаємося", — підкреслив спікер ЗСУ.

Також Череватий підтвердив, що Сили оборони продовжують контролювати частину території Бахмута в районі "Літак".

19 травня 2023 року у Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район "Літак", на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.

Наразі у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.

Читайте також: Бахмут. Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів, у ЗСУ роз'яснили "напівоточення"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.