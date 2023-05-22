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Бахмут. Окупанти проводять зачистку у захоплених районах, стягують додаткові сили

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 13:13
Бахмут. Окупанти проводять зачистку у захоплених районах, стягують додаткові сили - Фото
Бахмут (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на півночі і півдні передмістя Бахмута триває боротьба, ЗСУ не дають росіянам там закріпитися.

Маляр зазначила, що українські війська у місті контролюють "певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак".

Вона додала, що наступальний потенціал окупантів знижений.

"Ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", — написала Маляр.

Загалом, каже заступниця Резнікова, з 21 травня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась.

Увечері 19 травня Маляр повідомляла, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

  • Того самого дня вона додала, що на Таврійському напрямку зараз йдуть жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

Читайте також: Генштаб: Росія втричі скоротила підготовку ув'язнених. Тривають бої за Бахмут – карта

Мілана Головань
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війнаДонбасГанна Малярбахмут
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