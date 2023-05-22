Бахмут. Окупанти проводять зачистку у захоплених районах, стягують додаткові сили
У Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, на півночі і півдні передмістя Бахмута триває боротьба, ЗСУ не дають росіянам там закріпитися.
Маляр зазначила, що українські війська у місті контролюють "певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак".
Вона додала, що наступальний потенціал окупантів знижений.
"Ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", — написала Маляр.
Загалом, каже заступниця Резнікова, з 21 травня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась.
Увечері 19 травня Маляр повідомляла, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
- Того самого дня вона додала, що на Таврійському напрямку зараз йдуть жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.
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