Бахмут. Окупанти проводять зачистку у захоплених районах, стягують додаткові сили

У Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, на півночі і півдні передмістя Бахмута триває боротьба, ЗСУ не дають росіянам там закріпитися.

Маляр зазначила, що українські війська у місті контролюють "певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак".

Вона додала, що наступальний потенціал окупантів знижений.

"Ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", — написала Маляр.

Загалом, каже заступниця Резнікова, з 21 травня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась.

Увечері 19 травня Маляр повідомляла, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

Того самого дня вона додала, що на Таврійському напрямку зараз йдуть жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

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