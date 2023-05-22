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Генштаб: Росія втричі скоротила підготовку ув'язнених. Тривають бої за Бахмут – карта

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 07:39
Генштаб: Росія втричі скоротила підготовку ув'язнених. Тривають бої за Бахмут – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російське військове керівництво до мінімуму обмежило строк підготовки мобілізованих в'язнів, аби якомога швидше компенсувати високі втрати на фронті, тривають бої за Бахмут. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ранковому зведенні 22 травня.

Росіяни скоротили до 10 днів термін підготовки особового складу з-поміж засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Раніше туди привезли з російських тюрем близько 1000 росіян. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.

Як зазначається, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби сталося 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, гарячі бої велися за Бахмут та Мар'їнку.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Масютівки Харківської області.

Карта: deepstate

Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку, тривають тяжкі бої за Бахмут. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське (дорога на Костянтинівку) та наступав у напрямку Григорівки.

Карта: deepstate

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.

Карта: deepstate

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар’їнки.

Карта: deepstate

Українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Воїни Сил оборони знищили три розвідувальні та п'ять ударних безпілотників росіян.

Ракетні війська та артилерія уразили п'ять районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

  • Увечері 19 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • Пізніше вона додала, що на Таврійському напрямку зараз йдуть жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

Мілана Головань
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війнаДонбасавдіївкаГенштабМар'їнкабахмут
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