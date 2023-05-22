RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бахмут. Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів, у ЗСУ роз'яснили "напівоточення"

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 19:17
Бахмут. Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів, у ЗСУ роз'яснили
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

У районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація стосовно напівоточення угрупування окупантів спровокувала ватажка російської терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що росіяни продовжують намагатися повністю захопити Бахмут, зокрема південно-західну частину, де низку будівель та інших фортифікаційних споруд утримують бійці Сил оборони.

"Поряд з цим на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, за можливості, в межах нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, і за цю добу на різних ділянках вдалося пройти від 200 до 400 метрів", – сказав Череватий.

Коментуючи слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що українські війська тримають окуповану частину Бахмута в "напівоточенні", речник ЗСУ сказав, що це "певна наша проєкція і наміри, що зробити з ворогом".

На думку Череватого, саме ці наміри українських сил і провокують Пригожина на "екстравагантні заяви" і на бажання якомога швидше залишити Бахмут, нібито досягнувши проміжної цілі та "захопивши" місто.

Речник ЗСУ вважає, що передавши тимчасово захоплені території Бахмута регулярним військам РФ, Пригожин хоче уникнути "подальшої ганьби". Череватий також засумнівався в тому, чи буде у вагнерівців взагалі можливість вийти, якщо Пригожин все ж таки на це піде.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи йде мова про напівоточення Бахмута безпосередньо вже зараз, Череватий сказав, що таких тактичних деталей не розкриватиме. Припустив, що "незабаром" буде більше інформації.

  • 19 травня у Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.
  • Наразі у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаєвгеній пригожинбахмутСергій Череватийпівоточення
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 