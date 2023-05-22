Бахмут. Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів, у ЗСУ роз'яснили "напівоточення"

У районі Бахмута Сили оборони протягом доби просунулися ще на 200-400 метрів, а інформація стосовно напівоточення угрупування окупантів спровокувала ватажка російської терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина на заяву про намір вийти з міста на "відновлення". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він наголосив, що росіяни продовжують намагатися повністю захопити Бахмут, зокрема південно-західну частину, де низку будівель та інших фортифікаційних споруд утримують бійці Сил оборони.

"Поряд з цим на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, за можливості, в межах нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, і за цю добу на різних ділянках вдалося пройти від 200 до 400 метрів", – сказав Череватий.

Коментуючи слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що українські війська тримають окуповану частину Бахмута в "напівоточенні", речник ЗСУ сказав, що це "певна наша проєкція і наміри, що зробити з ворогом".

На думку Череватого, саме ці наміри українських сил і провокують Пригожина на "екстравагантні заяви" і на бажання якомога швидше залишити Бахмут, нібито досягнувши проміжної цілі та "захопивши" місто.

Речник ЗСУ вважає, що передавши тимчасово захоплені території Бахмута регулярним військам РФ, Пригожин хоче уникнути "подальшої ганьби". Череватий також засумнівався в тому, чи буде у вагнерівців взагалі можливість вийти, якщо Пригожин все ж таки на це піде.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи йде мова про напівоточення Бахмута безпосередньо вже зараз, Череватий сказав, що таких тактичних деталей не розкриватиме. Припустив, що "незабаром" буде більше інформації.

19 травня у Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.

Наразі у Бахмуті російські окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль, стягують додаткові сили та засоби.

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