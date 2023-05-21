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Міноборони про Бахмут: Україна продовжує контролювати невелику частину міста

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 12:29
Міноборони про Бахмут: Україна продовжує контролювати невелику частину міста - Фото
Ганна Маляр (Фото: ОП)

Міністерство оборони у неділю повідомило, що, попри заяви росіян, Україна все ще продовжує контролювати невелику частину міста. Про це йдеться у Telegram заступниці міністра Ганни Маляр.

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"Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі Літак", – повідомила вона.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі Суспільному уточнив, що "військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста".

За словами заступниці міністра, нещодавні контрнаступальні дії українських військ значно погіршили становище росіян у Бахмуті.

"Ворогу не вдалось оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті", – заявила Маляр.

За її словами, українські війська тримають окуповану частину Бахмута в напівоточенні. "Тому ворогу у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись", – написала заступниця міністра.

Читайте також: "Бахмут залишається тільки в наших серцях". Зеленський — про ситуацію в місті

Андрій Водяний
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