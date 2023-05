"Бахмут залишається тільки в наших серцях". Зеленський — про ситуацію в місті

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Японії сказав, що Росія повністю знищила Бахмут.

Президента запитали: "Бахмут досі в руках України? Росіяни кажуть, що взяли Бахмут". Він відповів на це: "Я думаю, ні".

"На сьогодні Бахмут залишається тільки в наших серцях", – сказав президент.

Він зазначив, що наступ Росії перетворив місто у руїни.

"Ви маєте зрозуміти, що там нічого немає, вони все зруйнували", – сказав президент України.

Медіа інтерпретували слова Зеленського як визнання того, що українські війська повністю відступили з Бахмута, але, як стверджує кореспондент Financial Times, команда президента назвала таке трактування неточним.

За словами його співрозмовників, Зеленський говорив про втрату Бахмута в тому сенсі, що місто повністю зруйноване.

Here is video with the reporter’s question.



Reporter: "Is Bakhmut still in Ukraine’s hands? The Russians say they’ve taken Bakhmut."



Zelensky: "I think no…"



His team tells me he was answering about the second part of the question. pic.twitter.com/GxyjfrE0Ei