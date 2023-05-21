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"Бахмут залишається тільки в наших серцях". Зеленський — про ситуацію в місті

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 09:55
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Японії сказав, що Росія повністю знищила Бахмут.

Президента запитали: "Бахмут досі в руках України? Росіяни кажуть, що взяли Бахмут". Він відповів на це: "Я думаю, ні".

"На сьогодні Бахмут залишається тільки в наших серцях", – сказав президент.

Він зазначив, що наступ Росії перетворив місто у руїни.

"Ви маєте зрозуміти, що там нічого немає, вони все зруйнували", – сказав президент України.

Медіа інтерпретували слова Зеленського як визнання того, що українські війська повністю відступили з Бахмута, але, як стверджує кореспондент Financial Times, команда президента назвала таке трактування неточним.

За словами його співрозмовників, Зеленський говорив про втрату Бахмута в тому сенсі, що місто повністю зруйноване.

Речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook уточнив, що відповідь президента стосувалася другої частини запитання. "Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", – сказав Никифоров.

  • 20 травня у Міноборони відповіли на заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
  • 21 травня у ранковому зведенні Генштаб заявив, що за місто тривають бої.
Андрій Водяний
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