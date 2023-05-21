RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення росіянами Бахмута: Бої не припиняються – карта

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 06:52
Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення росіянами Бахмута: Бої не припиняються – карта - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Генеральний штаб Збройних Сил України не підтверджує повне захоплення росіянами Бахмута. У ранковому зведенні з фронту повідомляється, що бої за місто досі тривають.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут", – заявили військові

Протягом доби росіяни також намагалися наступати у напрямку села Біла Гора, розташованого на південний захід від Бахмута – неподалік від Костянтинівки.

Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення росіянами Бахмута: Бої не припиняються – карта

Загалом впродовж суботи на п'яти основних ділянках фронту (Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський) сталося 53 бойових зіткнення, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися покращити тактичне положення. Минулої доби вони без успіху наступали в районі села Масютівка, розташованого на північ від Куп'янська.

Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення росіянами Бахмута: Бої не припиняються – карта

На Авдіївському напрямку противник наступав у напрямках Авдіївки, Новокалинового (північніше Авдіївки), Сєверного (не захід від Авдіївки), але теж без успіху.

Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення росіянами Бахмута: Бої не припиняються – карта

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Також ворог наступав південніше, в районі Новомихайлівки.

На Лиманському напрямку протягом суботи ворог не наступав.

  • 20 травня у Міноборони відповіли на заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також: Жорстокі бої за кожен метр Бахмута. Спецпризначенці показали кадри вуличних боєзіткнень – відео

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадонецька областьГенштаббахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 