Генштаб ЗСУ не підтверджує захоплення росіянами Бахмута: Бої не припиняються – карта

Генеральний штаб Збройних Сил України не підтверджує повне захоплення росіянами Бахмута. У ранковому зведенні з фронту повідомляється, що бої за місто досі тривають.

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"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут", – заявили військові

Протягом доби росіяни також намагалися наступати у напрямку села Біла Гора, розташованого на південний захід від Бахмута – неподалік від Костянтинівки.

Загалом впродовж суботи на п'яти основних ділянках фронту (Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський) сталося 53 бойових зіткнення, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися покращити тактичне положення. Минулої доби вони без успіху наступали в районі села Масютівка, розташованого на північ від Куп'янська.

На Авдіївському напрямку противник наступав у напрямках Авдіївки, Новокалинового (північніше Авдіївки), Сєверного (не захід від Авдіївки), але теж без успіху.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Також ворог наступав південніше, в районі Новомихайлівки.

На Лиманському напрямку протягом суботи ворог не наступав.

20 травня у Міноборони відповіли на заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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