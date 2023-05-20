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Жорстокі бої за кожен метр Бахмута. Спецпризначенці показали кадри вуличних боєзіткнень – відео видео

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 09:37
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Бійці Сил спецоперацій показали кадри боєзіткнень на вулицях Бахмута. Відповідне відео опубліковано у Facebook командування ССО.

"Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці", – йдеться у коментарі до кадрів, знятих операторами одного із центрів ССО ЗСУ.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", – Написали в ССО.

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті зазнали близько 70 000 втрат убитими та пораненими.
  • Увечері 19 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

Читайте також: Заяви Росії про захоплення Бахмута – фейк. ЗСУ надійно стоять і стоятимуть: спікер

Наталія Медведєва
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війнассобахмут
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