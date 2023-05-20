Бійці Сил спецоперацій показали кадри боєзіткнень на вулицях Бахмута. Відповідне відео опубліковано у Facebook командування ССО.

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"Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці", – йдеться у коментарі до кадрів, знятих операторами одного із центрів ССО ЗСУ.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", – Написали в ССО.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті зазнали близько 70 000 втрат убитими та пораненими.

Увечері 19 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

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