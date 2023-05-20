UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Жестокие бои за каждый метр Бахмута. Спецназ показал кадры уличных боестолкновений – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 09:37
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Бойцы Сил спецопераций показали кадры боестолкновений на улицах Бахмута. Соответствующее видео опубликовано в Facebook командования ССО.

"Бахмут. Жестокие бои за каждый метр украинского города-крепости", – говорится в комментарии к кадрам, снятым операторами одного из центров ССО ВСУ.

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, в полной мере не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донецкой области", – написали в ССО.

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте в общей сложности понесли около 70 000 потерь убитыми и ранеными.
  • Вечером 19 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

Читайте также: Заявления России о полном захвате Бахмута – фейк. ВСУ надежно стоят и будут стоять: спикер

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабахмутссо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 