Бойцы Сил спецопераций показали кадры боестолкновений на улицах Бахмута. Соответствующее видео опубликовано в Facebook командования ССО.

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"Бахмут. Жестокие бои за каждый метр украинского города-крепости", – говорится в комментарии к кадрам, снятым операторами одного из центров ССО ВСУ.

"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, в полной мере не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донецкой области", – написали в ССО.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте в общей сложности понесли около 70 000 потерь убитыми и ранеными.

Вечером 19 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

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