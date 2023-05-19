Заявления России о полном захвате Бахмута – фейк. ВСУ надежно стоят и будут стоять: спикер

Россияне распространяют дезинформацию о полном захвате Бахмута, но подразделения Сил обороны надежно стоят в юго-западной части города и будут стоять столько, сколько нужно. Об этом сказал спикер Восточного направления Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам представителя ВСУ, россияне концентрируются в основном на боях в Бахмуте, потому что им, особенно "вагнеровцам", нужно показать какой-то, хотя бы промежуточный успех.

"Они запускают фейки о том, что Бахмут якобы уже пал, и они зашли на все его территории. Это не соответствует действительности. На сегодня мы держим юго-западную часть города. Надежно стоят там наши защитники и выполняют боевую задачу – до тех пор, пока командование будет считать, что это уместно, что это наносит максимальный вред врагу и позволяет нам сохранить свои силы и средства и не допускать больших потерь", – сказал Череватый.

18 мая бойцы 3 штурмовой бригады заявили, что на флангах Бахмута совершили прорыв вглубь на 700 м.

19 мая на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись еще на 500 метров.

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