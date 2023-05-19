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Резников: В Бахмуте россияне понесли до 70 000 потерь убитыми и ранеными

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19.05.2023, 15:07
Резников: В Бахмуте россияне понесли до 70 000 потерь убитыми и ранеными - Фото
Алексей Резников (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте в общей сложности понесли около 70 000 потерь убитыми и ранеными. Об этом он сообщил в кулуарах Украино-американского форума, пишет РБК-Украина.

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"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 000 потерь россияне понесли лишь на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – отметил чиновник.

Резников подчеркнул, что держащие оборону в Бахмуте украинские военные "делают важную вещь" – уменьшают наступательный потенциал армии РФ и таким образом не дают врагу пойти в наступление на других участках линии фронта.

"По нашим оценкам, они (россияне. – Ред.) по батальону в день там теряют и продолжают это делать", – добавил глава Минобороны.

  • 17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров.
  • 18 мая бойцы 3-й штурмовой бригады заявили, что совершили прорыв вглубь на 700 м, уничтожив по меньшей мере 50 захватчиков.

Читайте также: Генштаб: Трудные бои за Бахмут и дорогу на Константиновку. Штурмы Авдеевки и Марьинки

Олег Васькив
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Алексей Резниковвойнабахмутпотери России
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