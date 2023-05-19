RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Заяви Росії про захоплення Бахмута – фейк. ЗСУ надійно стоять і будуть стояти: речник

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 16:30
Заяви Росії про захоплення Бахмута – фейк. ЗСУ надійно стоять і будуть стояти: речник - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Росіяни поширюють дезінформацію про повне захоплення Бахмута, але підрозділи Сил оборони надійно стоять у південно-західній частині міста і стоятимуть стільки, скільки потрібно. Про це сказав речник Східного напрямку Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За словами представника ЗСУ, росіяни концентруються здебільшого на боях у Бахмуті, бо їм, особливо "вагнерівцям", потрібно показати якийсь, хоча б проміжний успіх.

"Вони запускають фейки про те, що Бахмут нібито вже впав, і вони зайшли на всі його території. Це не відповідає дійсності. На сьогодні ми тримаємо південно-західну частину міста. Надійно стоять там наші захисники та виконують бойове завдання – доти, поки командування вважатиме, що це доречно, що це завдає максимальної шкоди ворогу і дозволяє нам зберегти свої сили та засоби й не допускати великих втрат", – сказав Череватий.

  • 18 травня бійці 3 штурмової бригади заявили, що на флангах Бахмута здійснили прорив углиб на 700 м.
  • 19 травня на Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися ще на 500 метрів.

Читайте також: Рєзніков: У Бахмуті росіяни зазнали до 70 000 втрат убитими та пораненими

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабахмутСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 