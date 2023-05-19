Заяви Росії про захоплення Бахмута – фейк. ЗСУ надійно стоять і будуть стояти: речник

Росіяни поширюють дезінформацію про повне захоплення Бахмута, але підрозділи Сил оборони надійно стоять у південно-західній частині міста і стоятимуть стільки, скільки потрібно. Про це сказав речник Східного напрямку Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За словами представника ЗСУ, росіяни концентруються здебільшого на боях у Бахмуті, бо їм, особливо "вагнерівцям", потрібно показати якийсь, хоча б проміжний успіх.

"Вони запускають фейки про те, що Бахмут нібито вже впав, і вони зайшли на всі його території. Це не відповідає дійсності. На сьогодні ми тримаємо південно-західну частину міста. Надійно стоять там наші захисники та виконують бойове завдання – доти, поки командування вважатиме, що це доречно, що це завдає максимальної шкоди ворогу і дозволяє нам зберегти свої сили та засоби й не допускати великих втрат", – сказав Череватий.

18 травня бійці 3 штурмової бригади заявили, що на флангах Бахмута здійснили прорив углиб на 700 м.

19 травня на Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися ще на 500 метрів.

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