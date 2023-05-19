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Біля Бахмута ЗСУ просунулися на 500 метрів, можна говорити про перехоплення ініціативи – речник

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 16:10
Біля Бахмута ЗСУ просунулися на 500 метрів, можна говорити про перехоплення ініціативи – речник - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися ще на 500 метрів, можна говорити про перехоплення ініціативи. Про це сказав речник Східного напрямку Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За словами представника ЗСУ, ворог продовжує штурмувати безпосередньо у самому місті.

"Наші підрозділи на флангах, там, де є можливість, теж тиснуть на ворога і продовжують просування по території, зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим підрозділам", – сказав Череватий.

Він наголосив, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.

"Ми бачимо наміри ворога. Ми прогнозуємо їх, ми здебільшого упереджуємо. І скажемо так, є певний елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати", – сказав Череватий.

За його інформацією, за цю добу в Бахмуті сталося 10 бойових зіткнень, 477 разів росіяни різними типами й калібрами артилерії обстрілювали позиції Сил оборони, здійснили дев'ять авіанальотів. Знищено 141 окупанта, 220 поранено, один потрапив у полон. Ліквідовано російський танк, БМП, бронеавтомобіль, три гармати, чотири БПЛА типу "Орлан", один БПЛА Zala та три польові склади боєприпасів.

  • 18 травня бійці 3 штурмової бригади заявили, що на флангах Бахмута здійснили прорив углиб на 700 м.

Читайте також: Рєзніков: У Бахмуті росіяни зазнали до 70 000 втрат убитими та пораненими

Наталія Медведєва
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війнабахмутСергій Череватий
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