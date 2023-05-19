Біля Бахмута ЗСУ просунулися на 500 метрів, можна говорити про перехоплення ініціативи – речник
На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися ще на 500 метрів, можна говорити про перехоплення ініціативи. Про це сказав речник Східного напрямку Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За словами представника ЗСУ, ворог продовжує штурмувати безпосередньо у самому місті.
"Наші підрозділи на флангах, там, де є можливість, теж тиснуть на ворога і продовжують просування по території, зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим підрозділам", – сказав Череватий.
Він наголосив, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.
"Ми бачимо наміри ворога. Ми прогнозуємо їх, ми здебільшого упереджуємо. І скажемо так, є певний елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати", – сказав Череватий.
За його інформацією, за цю добу в Бахмуті сталося 10 бойових зіткнень, 477 разів росіяни різними типами й калібрами артилерії обстрілювали позиції Сил оборони, здійснили дев'ять авіанальотів. Знищено 141 окупанта, 220 поранено, один потрапив у полон. Ліквідовано російський танк, БМП, бронеавтомобіль, три гармати, чотири БПЛА типу "Орлан", один БПЛА Zala та три польові склади боєприпасів.
- 18 травня бійці 3 штурмової бригади заявили, що на флангах Бахмута здійснили прорив углиб на 700 м.
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