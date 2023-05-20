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Міноборони заперечує заяву Пригожина про взяття Бахмута: ситуація критична, але ми тримаємося

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 17:50
Міноборони заперечує заяву Пригожина про взяття Бахмута: ситуація критична, але ми тримаємося - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Міноборони заперечує заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Водночас наші війська тримають оборону в районі Літак", – написала вона.

Станом на зараз оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор, повідомила Маляр.

Заперечив заяву Пригожина про взяття міста і речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Це неправда. Наші підрозділи воюють у Бахмуті", – сказав він у коментарі Reuters.

  • Увечері 19 травня Маляр повідомила, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • У Генштабі сьогодні повідомили, що минулої доби російські окупанти продовжували штурмувати Бахмут, атакували дорогу на Костянтинівку.

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Вадим Ребрина
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