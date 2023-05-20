Генштаб: Росія продовжує штурм Бахмута, атакує дорогу на Костянтинівку – карта

Минулої доби російські окупанти продовжували штурмувати Бахмут, атакували дорогу на Костянтинівку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 20 травня.

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Як зазначається, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби сталося понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, гарячі бої велися за Бахмут, Мар'їнку та в районах Авдіївки, Степового та Новомихайлівки.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають тяжкі бої за місто Бахмут. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське (дорога на Костянтинівку) та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили понад 20 атак росіян у районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку за минулу добу ворог скоїв понад 10 невдалих наступальних дій у районі Новомихайлівки.

Авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також вісім – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Воїни Сил оборони знищили три крилаті ракети "Калібр", 18 іранських ударних БпЛА Shahed, чотири баражуючі боєприпаси "Ланцет" і 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, сім районів зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції, шість радіоелектронних станцій боротьби, склад боєприпасів та станцію радіолокації ЗРК С-300.

Увечері 19 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

Пізніше вона додала, що на Таврійському напрямку зараз йдуть жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

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