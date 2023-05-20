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Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 07:05
Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, атаковали дорогу на Константиновку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 20 мая.

Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское (дорога на Константиновку) и Белая Гора.

Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел.

Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили более 20 атак россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки.

Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

Авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также восемь – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Воины Сил обороны уничтожили три крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА Shahed, четыре баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, семь районов сосредоточения вооружения и военной техники, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, шесть радиоэлектронных станций борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

  • Вечером 19 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
  • Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг поставил перед собой цель взять под контроль Авдеевку и Марьинку.
Наталья Медведева
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войнасводкагенштаб
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