Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, атаковали дорогу на Константиновку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 20 мая.

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Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское (дорога на Константиновку) и Белая Гора.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степового, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили более 20 атак россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки.

Авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также восемь – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Воины Сил обороны уничтожили три крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА Shahed, четыре баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, семь районов сосредоточения вооружения и военной техники, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, шесть радиоэлектронных станций борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

Вечером 19 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг поставил перед собой цель взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

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